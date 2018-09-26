Крупный скандал разразился в Ярославле из-за истории, которая произошла с двухлетним Кириллом Семенковым в частном детском саду «Панда» на улице Подбутырской.

В садике заявили, что двухлетний Кирилл сам разбил себе лоб

— Утром мы отвели Кирюшу в садик полностью здорового, а уже через несколько часов я забрал его с гематомами на голове, прикрытыми шапочкой, — говорит папа мальчика Даниил Семенков. — Директор детского сада сказала: «Ваш ребёнок неадекватный. Он сам бьётся головой об пол» Сам! И воспитательница тоже твердит, мол, сам разбил себе всю голову. Это очень странно, ведь до этого наш сын всегда был вполне адекватным и никогда таким не занимался. И вообще, даже если и так, куда смотрели воспитатели?



Уже дома родители ужаснулись, когда раздели ребёнка и увидели все гематомы. Они не на шутку испугались и вызвали медиков.

Папа мальчика увидел на лбу сына гематомы, спрятанные под шапкой

— Врач была слегка в шоке от увиденного, — вспоминает мама ребёнка Анна Семенкова. — Её очень удивили следы на обеих щечках и синеющая верхняя губа. Сына увезли в больницу. Там ему поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Были и подозрения на перелом лобной кости и сотрясение мозга. К счастью, не подтвердились



О случившемся медики сообщили в правоохранительные органы. Заявление в полицию написал и отец мальчика.



— Наши сотрудники опрашивают воспитателей детского сада, проверяют записи с установленных там видеокамер и проверяют документацию, — рассказал специалист отдела информации управления МВД России по Ярославской области Антон Смирнов. — Самое главное сейчас — дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы. После этого будет принято процессуальное решение.

За воспитание мальчика родители платили садику по 19 тысяч рублей в месяц

Будет ли возбуждено дело и появятся ли в нём виновные — вопрос открытый. Но к работе уже подключится Следственный комитет. В садике, вероятно, понимают всю серьёзность ситуации и говорить об этом не хотят.



Кирилла уже выписали из больницы и сейчас он уже дома, потихоньку идёт на поправку. А родителям теперь предстоит подыскать для сынишки другой детский сад.



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