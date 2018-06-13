Воспитательнице, ударившей четырёхлетнего малыша, грозит колония

В этом деле сейчас разбираются следователи

Правоохранительные органы проводят проверку в детском садике №28 в Дзержинском районе Ярославля. Сюда они приехали по завялению родителей одного из воспитанников. Те сообщили, что воспитательница решила проучить четырёхлетнего мальчика, который не слушался, и не рассчитала силы.

— Мы проводим доследственную проверку, чтобы установить, виновата воспитательница или нет, — рассказали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области. — В материалах дела значится, что мальчик получил удар в височную область головы.

Стукнула воспитательница ребёнка рукой или он ударился как-то ещё, следователи пока не сообщают. Также в правоохранительных органах просят не торопиться с выводами и обвинять воспитательницу, ведь может оказаться, что она не виновата. В детском садике от комментариев отказываются. Просят дождаться результатов проверки.

Процессуальное решение будет вынесено после проверки. Но если вина женщины будет доказана следствием и судом, то ей грозит реальный срок.

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