Столкнулись «Фольксваген» и «Газель»
Столкнулись «Фольксваген» и «Газель»

Плохие погодные условия спровоцировали несколько серьёзных аварий в Ярославле и области. Одна из них, к сожалению, закончилась трагедией. 24 сентября около 22:10 на трассе М-8 столкнулись «Газель» и «Фольксваген».

— 23-летний водитель «Фольксавагена», житель Ярославской области, скончался до приезда скорой помощи, — рассказали в полиции.

43-летний водитель «Газели» серьёзных травм не получил.