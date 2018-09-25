Смертельное ДТП на трассе в ливень: «Газель» смяла легковушку
25 сентября 2018 09:28
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Плохие погодные условия спровоцировали несколько серьёзных аварий в Ярославле и области. Одна из них, к сожалению, закончилась трагедией. 24 сентября около 22:10 на трассе М-8 столкнулись «Газель» и «Фольксваген».
— 23-летний водитель «Фольксавагена», житель Ярославской области, скончался до приезда скорой помощи, — рассказали в полиции.
43-летний водитель «Газели» серьёзных травм не получил.
Фото: УМВД по ЯО
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