Обе машины сильно повреждены

Сегодня в седьмом часу вечера на Юго-Западной окружной дороге в районе дома № 29 на улице Нефтяников лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и «Сузуки Гранд Витара».



— Все живы, — написала очевидец аварии Вероника Корнилова в группе «Подслушано у водителей в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи

Пострадавших увезли на машинах скорой помощи.



Свидетели ДТП уверяют, что «Логан» вылетел на встречку и врезался в «Сузуки». Обе машины сильно смяты, больше пострадал автомобиль «Рено».



Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.



Серьёзная авария произошла в Угличе. «Мерседес» на огромной скорости врезался в веранду музея, где в этот момент находилась группа туристов.

