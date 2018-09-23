По сравнению с жителями остальных городов, ярославцы оказались патриотами

На сайте института социальных изменений «Стрелка» появилось необычное исследование. Сотрудники института решили выяснить, жители из каких городов чаще всего стремятся переехать в столицу. Для того чтобы это проверить, они проанализировали несколько миллионов профилей социальной сети «ВКонтакте». Отбирали только тех людей, у которых в графе «город проживания» указана Москва, а в качестве родного города — любой другой населенный пункт. Всего в списке оказалось 24 города России. Ярославль был в их числе.



— Столица притягивает к себе жителей крупных городов. Переезд из малого города сразу в Москву возможен, но решиться на него сложнее из-за экономических факторов, — к такому выводу пришли исследователи.



Проанализировав миллионы страниц «ВКонтакте», исследователи составили вот такой рейтинг городов

Самым популярным городом, откуда люди переезжают в Москву, стал Санкт-Петербург. Оттуда за последнее время переехало 168 650 человек. На втором месте Екатеринбург с 40 295 переехавшими, а на третьем — Нижний Новгород, откуда 40 117 человек перебрались в столицу.



Ярославль оказался в самом низу этого списка. По данным исследователей, из нашего города в столицу перебралось около 16 тысяч человек.



В этом рейтинге Ярославль на последнем месте, зато в рейтинге российских глав городов оказался на первом.