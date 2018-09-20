Машина получила серьёзные повреждения

В интернете появилось видео с регистратора, на котором запечатлён момент столкновения лошади с машиной. За рулём находился пенсионер. Он ехал достаточно медленно, поэтому успел среагировать и затормозить, что позволило избежать более печальных последствий. В итоге мужчина не пострадал, а вот машина получила серьёзные повреждения. Об этом рассказал внук мужчины.



Видео: Михаил Щедрин

— Он очень переживает, что так получилось. Надеется, что с животным всё в порядке. Надежды найти хозяев лошадей практически нет, потому что предполагаемый виновный может просто спрятать лошадей и информацию по ним. Но, если будет какая-то информация по поводу возможных владельцев лошадей, и вообще откуда они убежали, где находится конюшня, сообщайте. Буду чрезмерно благодарен! — говорит внук попавшего в ДТП мужчины Михаил Щедрин.



Напомним, 18 сентября две лошади галопом проскакали по Московскому проспекту. Они неслись прямо по проезжей части. Одна из лошадей попала под колёса машины. Владелец автомобиля написал заявление в полицию.

