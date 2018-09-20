Лошади сбежали от хозяина

Водитель, в машину которого врезалась несущаяся по Московскому проспекту лошадь, написал заявление в полицию.



Напомним, забег двух кобыл попал на камеры видеонаблюдения. Лошади неслись по тротуару и проезжей части. Водители как могли уворачивались от новых участников дорожного движения. Но один не успел. Лошадь попала ему под колёса. После удара она вскочила и убежала.



— Вчера вечером мужчина обратился с заявлением о том, что его машина получила повреждения от столкновения с лошадью. Пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается. Полиция разыскивает хозяина лошадей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

