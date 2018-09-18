Любителям отдыха на свежем воздухе стоит на этой неделе больше времени проводить на улице

В Ярославль вернётся жара. В ближайшие дни на улице будет тепло, как летом. Правда, не стоит забывать, что в вечерние часы всё же будет резко холодать, как это и положено в сентябре.



— С 19 по 22 сентября жителей средней полосы России ждет вторая серия настоящего бабьего лета: много солнца, без осадков, ветер поутихнет практически до штилевых значений, — говорят синоптики центра «Фобос». Ночами в Ярославле воздух будет остывать до +6… +11 °C, а днём будет вполне тепло — +18… +23 °C. А в субботу, возможно, и до +25 °C, что близко к рекордному значению 1994 года.



Границей между бархатной и солнечной осенью и осенью промозглой и мокрой станет воскресенье, 23 сентября. Синоптики полагают, что именно в этот день произойдёт кардинальная смена — пройдут холодный фронт и ливни, а тепло отступит.



— В последнюю неделю сентября ожидается уже настоящая осень, — прогнозируют специалисты «Фобоса». — Ночами всего +2… +6 °C, днём +8… +12 °C. Небо, придавленное тяжестью влаги в тучах, станет тёмно-серым и низким. Забарабанят затяжные дожди.



Начало октября выдастся довольно прохладным, но относительно малооблачным — наступит старое бабье лето. В отдельные ночи ударят лёгкие заморозки, а днём температура с трудом дотянется до +10 °С. Вторая декада октября ожидается чуть теплее нормы, третья десятидневка — в норме. Количество осадков прогнозируется около нормы, в конце месяца — небольшой дефицит.



А вот первая половина ноября прогнозируется относительно тёплой. Признаков наступления климатической зимы не ожидается. Обычно это случается в районе 10 ноября, когда происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С. Формирование неустойчивого снежного покрова в эти дни также маловероятно.



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