«Их мало, но они есть!»: ярославцы рассказали о секретных грибных местах

Пару часов — и полная корзинка

Все чаще ярославцы начинают хвастаться в социальных сетях фотографиями своих трофеев. Говорят, грибов мало, но они есть. Мы выяснили, где же они нашли эти секретные грибные места и до какого времени можно будет ходить в лес по грибы.



Полная карта грибных мест.



Четыре секретных места от самых заядлых грибников



1. Это Бурмакино. Там лесов много, я собрал всё буквально в одном месте, и объяснить сложно, где оно. Подберёзовиков было много, они в основном червивые, как всегда. Дождь пошёл, и я прекратил собирать, а так бы больше набрал. Но и этого хватило, чтоб до ночи с ними возиться, — поделился Максим Горький.

Грибы для засолки лучше собирать во влажную погоду

2. Нашел грибы в районе Большого каньона, — подсказал Олег Осетров.



Вот такие здоровые боровики!

В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибов.



3. Это в Некрасовском районе, рядом с деревней Бурмакино. У каждого грибника есть свои места, — поделился Алексей Климов.

Похоже, грибное место рядом с деревней Бурмакино

4. В пятницу в районе Профинтерна за четыре часа столько грибов набрали на троих, — рассказала Анна Куликова.

Как долго будут еще грибы

— Это конец третьей, начало четвертой волны. Сейчас мало трубчатых грибов, но начинают появляться солодашки, грузди, колчаки — те, что идут на засолку. Лучше собирать грибы во влажную и теплую погоду. Они могут расти до начала ноября. Как только среднесуточная температура будет ниже четырех градусов, тогда грибы закончатся, — рассказала миколог, доцент кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева.



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