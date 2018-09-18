«Их мало, но они есть!»: ярославцы рассказали о секретных грибных местах
Все чаще ярославцы начинают хвастаться в социальных сетях фотографиями своих трофеев. Говорят, грибов мало, но они есть. Мы выяснили, где же они нашли эти секретные грибные места и до какого времени можно будет ходить в лес по грибы.
Четыре секретных места от самых заядлых грибников
1. Это Бурмакино. Там лесов много, я собрал всё буквально в одном месте, и объяснить сложно, где оно. Подберёзовиков было много, они в основном червивые, как всегда. Дождь пошёл, и я прекратил собирать, а так бы больше набрал. Но и этого хватило, чтоб до ночи с ними возиться, — поделился Максим Горький.
2. Нашел грибы в районе Большого каньона, — подсказал Олег Осетров.
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3. Это в Некрасовском районе, рядом с деревней Бурмакино. У каждого грибника есть свои места, — поделился Алексей Климов.
4. В пятницу в районе Профинтерна за четыре часа столько грибов набрали на троих, — рассказала Анна Куликова.
Как долго будут еще грибы
— Это конец третьей, начало четвертой волны. Сейчас мало трубчатых грибов, но начинают появляться солодашки, грузди, колчаки — те, что идут на засолку. Лучше собирать грибы во влажную и теплую погоду. Они могут расти до начала ноября. Как только среднесуточная температура будет ниже четырех градусов, тогда грибы закончатся, — рассказала миколог, доцент кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева.
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