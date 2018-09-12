Из-за ДТП окружная дорога встала в огромную пробку: где не проехать

Легковушка попала под грузовик

В Ярославле час пик на объездной дороге в сторону Углича образовалась гигантская пробка. Легковушка «Ауди» столкнулась с грузовиком. К счастью, никто не пострадал. Как сообщил читатель 76.ru, столкновение произошло на небольшой скорости.

— Перекресток окружной и дороги на Углич. Со стороны Нефтестроя в сторону Брагино пробка от Ивняков, — сообщил читатель 76.ru.

Пока гаишники разбирались с обстоятельствами ДТП, в сторону Чурилковского кладбища образовалась гигантская пробка. Водители предупреждают остальных, что лучше здесь не ехать.

Пробка растянулась на несколько километров от Чурилковского кладбища и до Ивняков

Сегодня на Московском проспекте тоже образовалась большая пробка. Мужчина на полной скорости снес светофор.

18:58

«Яндес.Пробки» показывают какой-то маленький кошмар.

19:42

Движение еще затруднено, но уже нет той дикой пробки. Яндекс ставит пробкам в городе всего 4 балла. Хорошего вечера!