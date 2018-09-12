Из-за ДТП окружная дорога встала в огромную пробку: где не проехать
В Ярославле час пик на объездной дороге в сторону Углича образовалась гигантская пробка. Легковушка «Ауди» столкнулась с грузовиком. К счастью, никто не пострадал. Как сообщил читатель 76.ru, столкновение произошло на небольшой скорости.
— Перекресток окружной и дороги на Углич. Со стороны Нефтестроя в сторону Брагино пробка от Ивняков, — сообщил читатель 76.ru.
Пока гаишники разбирались с обстоятельствами ДТП, в сторону Чурилковского кладбища образовалась гигантская пробка. Водители предупреждают остальных, что лучше здесь не ехать.
Сегодня на Московском проспекте тоже образовалась большая пробка. Мужчина на полной скорости снес светофор.
«Яндес.Пробки» показывают какой-то маленький кошмар.
Движение еще затруднено, но уже нет той дикой пробки. Яндекс ставит пробкам в городе всего 4 балла. Хорошего вечера!