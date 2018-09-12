Машина застряла так, что без помощи не вытащить

Очень неловкая ситуация случилась с владельцем «Нивы» в Дзержинском районе Ярославля. Мужчина решил прорваться сквозь ремонтируемый участок улицы Блюхера, где срезали асфальт до земли. Проезд здесь, конечно, закрыт на время ремонта. Но рядом с дорогой идут трамвайные пути, которыми и решил воспользоваться владелец «Нивы», надеясь прокатиться по ним.

— Не справился с управлением, машину повело. Теперь ему нужен кран, чтобы вытащить свой автомобиль, — рассказывает новоиспечённый депутат областной думы Роман Фомичёв, который как раз приехал посмотреть на ремонтируемый участок улицы.

Ярославец понадеялся на авось

Водитель нарушил все возможные правила, и машина завалилась, повиснув на обрыве дороги. Перепад здесь огромный — больше полуметра старой дороги срезали рабочие. Теперь ему придётся немало потратиться, чтобы вытащить свою машину.

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