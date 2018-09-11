Шикарная тачка появилась в центре Ярославля

Ярославль взбудоражен: в городе появилась очень, очень крутая «Феррари». Такая машинка стоит 20 миллионов рублей, если она новая. Б/у дешевле: всего каких-то 17 миллионов рублей. Шикарная Ferrari 488 GTB Spider припарковалась сегодня днём возле «Ринг Премьер» отеля.



Машина — как будто космический корабль. Рядом с ней фотографируется каждый проходящий мимо ребёнок. Да что там ребёнок, взрослые тоже фотографируют красненький автомобиль. И все смотрят и гадают: чей же это автомобиль? Неужели звезда какая-то приехала?

Дети с восторгом фотографируются

— Вчера видел. Девчонка молодая за рулём была, — написал в соцсетях Андрей Чигин.



Такая машина стоит 20 миллионов рублей

Мы тоже поехали посмотреть на эту чудо-машину. Пофотографировали со всех сторон, поохали. И вдруг из отеля вышла роскошная блондинка. Присмотрелись — жена депутата муниципалитета Романа Галагаева. Она вышла вместе с супругом, взмахнув волосами, села в машину и укатила.

В шикарную машину села супруга Романа Галагаева

Такой машины ещё не видели в Ярославле

Жена Романа Галагаева Инна известна своей любовью к шикарным машинам. Например, судя по её Инстаграму, к «Феррари» Инна присматривалась на отдыхе в Монте-Карло.



Из декларации о доходах, которые подают депутаты, известно, что у супругов в гараже стоят также «Мерседес» и «Порше». Эти автомобили записаны на самого депутата. Имущества жены в декларации нет.



Красная машина, конечно, хороша. А как у других депутатов? Мы решили заглянуть в их декларации и узнать, какие машины имеются в их распоряжении.

Депутат и владелец известного глянцевого журнала Игорь Бортников владеет легковым автомобилем «Лексус». А его супруга — сразу двумя легковушками: «Лексусом» и «Ниссаном».



Сын бывшего мэра Ярославля Дмитрий Волончунас ездит по настроению то на «Ленд-Ровере», то на «Сузуки». Его жена — на «Тойоте».



По 200 тысяч рублей в день: сколько заработали депутаты муниципалитета Ярославля.





Бывший хоккеист ярославского «Локомотива», а ныне депутат муниципалитета Илья Горохов владеет «Мицубиси» и «Тойотой».



Депутат Андрей Золотовский, который знаменит тем, что картинка с его изображением разошлась на мемы, ездит на «Форде», его жена — на «Тойоте».

Высказывание Золотовского разошлось на мемы

Депутат Андрей Лихачёв, он же по совместительству член совета директоров «Ярославльлифт», владеет двумя легковыми «Лексусами». Ещё у него есть мотоцикл и квадроцикл.



Бывший исполняющий обязанности мэра Ярославля Алексей Малютин ездит на «Тойоте», а его супруга — на «Мерседесе».



Главная блондинка в ярославской мэрии Юлия Миронова — на BMW. Который, кстати, перед выборами ей испортили вандалы.



Бывший директор фонда капремонта Олег Ненилин владеет «Ауди» и «Ниссаном».

Из всего этого изобилия машин явно выделяется «Феррари». Безусловно, это один из самых дорогих и роскошных автомобилей в городе.