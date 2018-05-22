По 200 тысяч рублей в день: сколько заработали депутаты муниципалитета Ярославля

Доходы депутатов разнятся от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей

Депутаты муниципалитета Ярославля долго пересчитывали свои деньги, владения и машины и, наконец, опубликовали декларации о доходах и имуществе. Сколько зарабатывают городские депутаты, кто оказался самым богатым, а кому, похоже, едва хватает на жизнь: смотрите в этом обзоре 76.ru.

213 тысяч рублей в день

У этого депутата не нашлось конкурентов ни среди своих коллег, ни в областной думе. Дмитрий Кузьмин, владелец крупнейшего рекламного агентства «Два слона», в прошлом году заработал 76,7 миллиона рублей. Это в среднем по 213 тысяч рублей в сутки.

Дмитрий Кузьмин — самый богатый депутат в Ярославле

У него в собственности задекларировано пять земельных участков общей площадью 74 сотки, жилой дом, два бокса,14 нежилых помещений.

В автопарке депутата: три машины ГАЗ, один ВАЗ, «Опель», два «Мерседеса», один грузовой МАЗ и грузовой ЗИЛ.

Супруга Дмитрия Кузьмина заработала 413,5 тысячи рублей, владеет двумя квартирами и нежилым помещением.

На втором месте по доходам оказался владелец Ring Premier Hotel Роман Галагаев. Он заработал 47,7 миллиона рублей.

Роман Галагаев (слева) владеет 11 квартирами

Депутат владеет восемью земельными участками общей площадью 15 соток, 11 квартирами общей площадью 1331 квадратный метр, 9 зданиями и помещениями. В его автопарке элитная модель «Порше» и «Мерседес».

Супруга Романа Галагаева не указана в декларации.

Самая богатая жена

Тут, бесспорно, побеждает супруга депутата-хоккеиста Ильи Горохова. Сам он заработал миллионов рублей, владеет 31 земельным участком, двумя домами, машинами «Мицубиси», «Тойота», мотовездеходом POLARIS, моторными лодками Buster, Buster М, прицепом МЗСА и снегоболотоходом «Трэкол».

Илья Горохов на двоих с супругой владеют почти двумя сотнями земельных участков

При этом его супруга за прошлый год заработала 34,5 миллиона рублей, владеет 148 земельными участками общей площадью 161 гектар, жилым домом и квартирой.

Хорошо зарабатывает и супруга депутата Миши Халтяна, который сам задекларировал 793 тысячи рублей, земельный участок в 30 соток, дом на 309 квадратных метров и «Лексус». Жена за год заработала больше 11 миллионов рублей, владеет двумя земельными участками, гостевым домом, квартирой, административным и нежилым зданиями, а также солидным автопарком. В нём числятся: легковушка ВАЗ, «Лексус», КАМАЗ, прицеп и мини-погрузчик «Мустанг».

Их знают все

Есть такие народные избранники, которые умудряются засветиться в разных скандалах: то американский планшет ногами публично топчут, то забывают, как пишется слово «бюллетень». Сколько зарабатывают самые эксцентричные депутаты муниципалитета?

Юлия Миронова (основатель «Роллердома») задекларировала 889,5 тысячи рублей доходов — примерно по 74 тысячи в месяц. Владеет квартирой в 54,1 квадратный метр и ездит на BMW старой модели, чего не скрывает.

Юлия Миронова быстро стала популярным депутатом-блогером в Facebook

Депутат Дмитрий Петровский, тот самый, который выступает за ввоз московского мусора, задекларировал 1,03 миллиона рублей. Он владеет вместе с супругой квартирой на 75,2 квадратногометра и ездит на «Пежо».

Дмитрий Петровский прославился тем, что растоптал айпад

На что он живёт?

Депутат Алексей Малютин в этом году стал самым многодетным в муниципалитете, у него родился шестой ребёнок. Еще пару лет назад он работал исполняющим обязанности мэра Ярославля, а сейчас зарабатывает 306 тысяч рублей в год. Владеет земельным участком на 21 сотку и машиной «Тойота». К счастью, спасает депутата супруга, которая заработала за прошлый год 1,26 миллиона рублей, владеет двумя квартирами, машиной «Мерседес» и мотоциклом STELS, на котором предпочитает ездить сам Алексей.

Не зарабатывает миллионов и председатель муниципалитета Артур Ефремов, он задекларировал 654,6 тысячи рублей, а всем имуществом семьи лишь пользуется, потому что им владеет супруга — квартирой и тремя кладовыми. Кстати, жена председателя заработала 2,68 миллиона рублей.