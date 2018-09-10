Седьмой созыв заработает с первого заседания думы. СМИ говорят, что это будет 25 сентября. Пока сохраняются полномочия депутатов шестого созыва



Стали известны данные о том, как по представителям партий разойдутся все 50 мандатов в Ярославской областной думе. Цифра пока не окончательная, так как есть кандидаты, прошедшие в облдуму и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Но в целом картина следующая — 32 мандата досталось «Единой России», 11 — КПРФ, 3 — ЛДПР, 3 — «Справедливой России» и 1 — «Коммунистам России».





— Мы будем работать вместе с КПРФ на благо жителей Ярославского края, — рассказал будущий депутат Ярославской областной думы от «Справедливой России» Сергей Хабибулин.



Похожая ситуация с объединением оппозиции произойдёт и в Переславле-Залесском среди депутатов городском думы, куда прошли 10 представителей от «Единой России», 8 — от «Справедливой России» и 3 — от КПРФ.



Кроме того, недавно стал известен список всех одномандатников с пояснением, что это за люди и откуда они появились.

№ 1. Александр Гончаров, «Единая Россия», действующий депутат облдумы, замдиректора «Автодизеля»;

№ 2. Николай Александрычев, «Единая Россия», действующий депутат облдумы, советник председателя правления ООО «УК «Группа ГАЗ»;

№ 3. Роман Фомичев, «Единая Россия», действующий депутат облдумы, руководитель строительного холдинга «Фора»

№ 4. Яков Якушев, «Единая Россия», действующий депутат облдумы, глава совета директоров ОАО «Русские краски»;

№ 5. Эльхан Мардалиев, КПРФ, действующий депутат облдумы на профессиональной основе;

№ 6. Александр Воробьев, КПРФ, действующий депутат облдумы, первый секретарь ярославского отделения партии;

№ 7. Илья Тедеев, «Единая Россия», гендиректор АО «Группа компаний «РусАрм»;

№ 8. Андрей Щенников, «Единая Россия», депутат муниципалитета Ярославля, коммерческий директор группы компаний «Водяной»;

№ 9. Василий Бобков, «Единая Россия», действующий депутат облдумы, председатель правления Ярославской областной общественной организации «Ветераны СОБР»;

№ 10. Сергей Якушев, «Единая Россия», действующий депутат облдумы, гендиректор ярославского радиозавода;

№ 11. Роман Слонин, «Единая Россия», депутат Муниципального совета Ярославского муниципального района на непостоянной основе и коммерческий директор ООО строительная компания «Гарантстрой»;

№ 12. Сергей Борисов, «Единая Россия», депутат Муниципального совета городского округа города Рыбинска на непостоянной основе, замдиректора спортивной школы «Метеор»;

№ 13. Лариса Ушакова, «Единая Россия», действующий депутат облдумы. В структуре регионального парламента работает с 2004 года. До этого была тележурналистом;

№ 14. Шакир Абдуллаев, КПРФ, заместитель начальника цеха по производству на ПАО «ОДК-Сатурн»;

№ 15. Владимир Денисов, «Единая Россия», действующий депутат облдумы. С 2006 года работал старшим преподавателем по экономике в Рыбинской государственной авиационной технологической академии и в филиале Волго-Вятской академии государственной службы. Преподавал экономику в школе;

№ 16. Илья Круглов, «Единая Россия», действующий депутат облдумы. В начале 90-х годов организовал и возглавил собственное предприятие, которое позднее стало известно ярославцам как «Компания «Авангард». В своем составе компания объединила более десятка предприятий строительной и фармацевтической отрасли, предприятий общественного питания, организаций, оказывающих услуги населению;

№ 17. Константин Гриднев, КПРФ, директор ООО «ТоргИнвест»;

№ 18. Алексей Константинов, «Единая Россия», глава Ростовского муниципального района;

№ 19. Юрий Филимендиков, «Единая Россия», главный врач в ООО «Клиника Константа»;

№ 20. Алексей Калганов, «Единая Россия», действующий депутат облдумы. В 1998 году вместе с единомышленниками организовал свой бизнес по производству запасных частей для большегрузных автомобилей. За время работы он сумел создать большую развивающуюся компанию под брендом «Тутаевская механическая компания»;

№ 21. Алексей Макаров, «Единая Россия», депутат Муниципального совета городского поселения Углич четвертого созыва на непостоянной основе, депутат думы Угличского муниципального района Ярославской области на непостоянной основе, начальник службы безопасности в ООО «Завод точной механики «Техносила»;

№ 22. Александр Тарасенков, «Единая Россия», действующий депутат облдумы. Также возглавляет отделение общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». Основное направление деятельности организации — создание условий формирования эффективной системы местного самоуправления;

№ 23. Тигран Казарян, «Единая Россия», гендиректор ООО «Империалъ»;

№ 24. Николай Бирук, «Единая Россия», действующий депутат облдумы. С 1997 года четырежды избирался главой Гаврилов-Ямского муниципального района;

№ 25. Михаил Никешин, «Единая Россия», депутат Муниципального совета Ярославского муниципального района на непостоянной основе, индивидуальный предприниматель, владелец компании «Русский лес».

Всё об итогах выборов в Ярославскую областную думу читайте в хронике дня.

