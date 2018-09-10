Мальчика нашли спустя сутки

В Ярославле пропал восьмилетний Артемий Солдатов. Мальчика не было дома больше суток. Родители, которые места себе не находили всё это время, обратились в полицию и к волонтёрам. Прочесав весь город, Артемия нашли сегодня утром.



Где же всё это время был маленький мальчик?



Оказалось, что он… спал в подъезде на курточке. И не один, а вместе с приятелем. Друг Артемия — 11-летний мальчик, который живёт в соседнем доме. Мама Артемия Татьяна рассказала: этот мальчик не самый просто ребёнок, состоит на учёте в полиции. Татьяна много раз запрещала сыну общаться с этим ребёнком. Но Артемий не слушался. Вчера пошёл вместе с приятелем гулять, потом собирался к нему в гости — играть в настольный хоккей.



— Я не спала всю ночь…— голос у Татьяны срывается. — Мы побежали домой к этому мальчику, звонили, стучали к нему в квартиру. Никто не открывал. Я поняла, что дома их нет. Побежали по всему подъезду. Я добежала до последнего 18-го этажа. Там наверху стояли его кроссовки. У меня чуть сердце не остановилось…. А потом нашли их обоих, они за дверью прятались. А кроссовки Артемий оставил, чтобы высушить, они промокли насквозь. Ночевали прямо в подъезде, на курточке.



Мама набросилась на ребёнка: ну как ты мог? Почему не пришёл домой? Тем более знал, что рано утром — тренировка в хоккейной школе.



— Меня друг не пускал. Просил, чтоб я с ним остался, — ответил Артемий маме.



Сейчас с мальчиком всё хорошо, папа отвёз его в школу.



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