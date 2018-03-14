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Эх, тройка, куда ж несёшься ты: как в Ярославле вызвать такси и доехать живым

14 марта 2018 05:31
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такси, Ярославль

— Вы знакомы с Правилами дорожного движения?
— Нет.
— Вы приняты в нашу таксофирму!

Такие мемы уже бродят по ярославским автомобильным пабликам «ВКонтакте». Смеются над одной из известных таксофирм города, чьи машины регулярно попадают в ДТП. Хотя уже не смешно. Действительно страшно — то в забор влетят, то друг с другом столкнутся. Не реже раза в неделю, кажется.

Такси въехало в почтовое отделение
Столкнулись две машины одного такси
Из-за аварии с такси образовалась пробка на проспекте

Конечно, не всегда в авариях виноваты таксисты. Но закономерность пугающая. Мы решили узнать, кого в таксофирмах пускают за руль, как отказаться от поездки, если страшно, и что делать, если попали в ДТП на такси.

Моргнул — а я в ДТП

Возвращаясь домой поздно вечером, сажусь в такси. Водитель — разговорчивый мужчина лет пятидесяти, уже не первый раз с ним езжу.

 — Почему такси в аварии часто попадают?

 — Откуда ты знаешь, такси это или нет? По наклейкам? А сколько небрендированных машин ездит — вот я на своей машине, без наклеек, и таких большинство. А на машинах таксопарка от безысходности ездят. Тут я сам себе господин: захотел — вышел на работу, не захотел — остался дома.

Про слово «таксопарк» теперь уже приходится забыть. В его привычном понимании. Такси — это теперь не парк машин, а сервис, объединяющий спрос и предложение. Любой водитель может поставить себе на телефон приложение и в свободное время взять заказ. Вот только чтобы заработать на жизнь, надо работать на износ. Надо отбить аренду автомобиля — это не меньше тысячи. Потом откатать купленный бензин. И только то, что после этого останется — заработанные деньги.

— Вот и носятся водилы сутками, устают и в аварии попадают. Еду я как-то рано утром, а посреди дороги на крыше машина такси лежит, рядом стоит водитель. Я остановился, чтобы помочь коллеге, всё равно заказов не было. Спрашиваю: «Как хоть ты на ровном месте перевернулся?», А он мне: «Сам не знаю. Вторые сутки работал. Ехал с пассажиром. Моргнул, глаза открываю — а я на ремне безопасности, и клиент рядом». Хорошо хоть не пострадал никто.

Проверка водителя: стаж и соцсети

В службах такси уверяют, что абы кому заказы на перевозку не дают, а пассажиров обязательно страхуют.  

— Мы пониманием всю важность безопасности перевозок наших пользователей, поэтому в «Яндекс.Такси» есть программа страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей по всей России, — рассказали в пресс-службе «Яндекса». — Страховка распространяется на поездки, заказанные в сервисе, максимальная компенсация составляет два миллиона рублей. На эту сумму застрахован и водитель, и каждый находящийся в машине во время поездки пассажир.

В службе заказа такси «Максим» водителю вообще могут отказать в сотрудничестве.

 — Менеджеры проверяют водительское удостоверение и стаж, который должен быть не менее трех лет, паспорт, документы на автомобиль, — рассказали в пресс-службе «Максима». — Также водитель должен иметь разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Менеджеры смотрят на внешний вид человека, как он общается, в каком состоянии содержит автомобиль. Отдел безопасности проверяет водителя по открытым базам данных на штрафы и ДТП, его страницы в соцсетях. Если человек или представленные документы вызывают сомнения, ему отказывается в сотрудничестве. Прохождение медкомиссии и медсправка — обязательное условие допуска к управлению транспортом. В числе прочих специалистов водителей осматривают невропатолог, нарколог, психиатр.

Остановите, я сойду

Если по каким-то причинам вы передумали ехать, то поездку на такси можно отменить (в некоторых сервисах надо указать причину).

Если уже сели, но вам что-то не понравилось — водитель кажется пьяным или машина вот-вот развалится — то выйти из неё, конечно, можно. Но, если за такую поездку нет желания платить, то придется объясниться с менеджером службы заказа такси.

 — Менеджеры сервиса разбирают такие ситуации и могут закрепить за пассажиром неустойку, чтобы компенсировать водителю холостой пробег, — рассказали в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». — Приезжая на заказ, водитель тратит свое время и топливо. Поэтому пассажирам не следует злоупотреблять этой возможностью. Они должны понимать, что у таксистов тяжелая работа, и уважать их труд. Если же пассажир отказался от заказа по вине водителя, то оплата за поездку не взимается.

Молча на запчасти

Конечно, об авариях и о том, как набирают водителей, очень хотелось поговорить с руководством той самой фирмы, чьи машины то и дело бьются на ярославских дорогах. Два дня мы дозванивались до фирмы.

— Наши машины бьются не чаще других. Никаких комментариев мы давать не будем, — в итоге ответили в компании.

Официальный сайт у фирмы есть только в соседней области. Ярославское представительство, похоже, ограничивается группой «ВКонтакте». Где на страничке можно увидеть репосты из группы для битых машин — «Разборка Рено Логан».

Справка 76.ru

Что делать, если попали в ДТП на такси?

Адвокат Александр Мартынов:

 — Необходимо сразу же вызвать бригаду скорой помощи, зафиксировать степень и тяжесть травм. Возможно, потребуется госпитализация. Если в этом нет необходимости, то водитель такси обязан вызвать ГИБДД, сотрудники которого составят протокол происшествия с участием такси. С копией этого протокола пассажир затем может обратиться в страховую компанию такси и требовать взыскание ущерба. Получили вы травмы или нет — поездка в любом случае считается несостоявшейся. Но в случае травм страховая компания такси обязана выплатить ущерб. Например, за травму головы (сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма) можно получить около сорока тысяч рублей.

Елена Вахрушева
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Фото: Юрий Лихота/Первый ярославский автопортал/Vk.com, Подслушано в Ярославле/Vk.com, Евгений Егоров
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