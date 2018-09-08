Вчера вечером на трассе Ярославль — Рыбинск произошла авария — автомобиль сбил лося. Лось выскочил на дорогу, водитель автомобиля не успел сориентироваться и «посадил» сохатого на капот. Крупный лось погиб на дороге.
— На дороге стояли два или три автомобиля, у одного была пробита передняя часть, разбито лобовое стекло. Видимо, лось в него и влетел, — рассказали очевидцы, ехавшие в этот момент в рейсовом автобусе.
О пострадавших людях пока не сообщается.
Еще одна авария случилась сегодня ночью в Переславском районе. Там в ДТП пострадали сразу шесть человек.
Фото: Иван Рыбин, Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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