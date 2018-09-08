Машина разбилась всмятку

Сегодня поздней ночью на трассе М-8 случилась крупная авария — столкнулись сразу три автомобиля.

Как стало известно порталу 76.ru, около деревни Ивановское в Переславском районе автомобиль ВАЗ-2115, ехавший в сторону Москвы, вылетел на встречную полосу. И там столкнулся по касательной сначала с «Опелем-Астра» из Вологды, а потом с «Тойотой-Раун» из Ярославля.

В итоге пострадали шесть человек — водитель и два пассажира ВАЗа и в «Опеле» три пассажира. Среди пострадавших детей нет.

— В момент аварии дорожное полотно было сухое, чистое, без помех. Ограничения движения или заторов из-за ДТП не было, — сообщили в Упрдор «Холмогоры».