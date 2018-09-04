Необычный инцидент произошёл этой ночью в центре Ярославля. У дома на улице Салтыкова-Щедрина мужчина около половины двенадцатого подошёл преспокойненько к шлагбауму, который преграждает чужим въезд во двор, выкорчевал его и, отбросив в сторону, пошёл дальше.



Жители дома верят в силу интернета и просят помочь найти вандала

Это видео попало на камеры наблюдения. Жители дома в полицию обращаться не спешат, думают, что сами смогут найти преступника и заставят его отремонтировать шлагбаум.



— В полицию обращаться бессмысленно, потому что лицо парня плохо видно на записи, — считает жительница дома Наталья Медведева. — Есть смысл распространить запись в интернете, тогда точно кто-нибудь узнает этого вандала.



Выкорчёвывание шлагбаума попало в объектив двух видеокамер

Корреспонденты редакции 76.ru взяли контакты жителей дома, поэтому если вы что-либо захотите им сообщить, пришлите письмо нам: Написать письмо .



Ещё более серьёзное происшествие случилось в Ярославской области сегодня ночью в другом дворе. Там сожгли дорогой «Лексус» действующего депутата.

