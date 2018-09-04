Сегодня в третьем часу ночи жители домов на улице Суркова в Рыбинске увидели полыхающий во дворе внедорожник. Они тут же вызвали пожарных.



Момент поджога попал на видеокамеру

— Сообщение о случившемся к нам поступило в 2 часа 52 минуты, — доложили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Пожарные приехали быстро, но и машина выгорала с невероятной скоростью. Восстановлению иномарка уже не подлежит.



Позже выяснилось, что сгорел «Лексус» действующего депутата муниципального совета Дмитрия Бондарева, который сейчас претендует на мандат депутата областного.



Депутат выставил фото сгоревшего автомобиля в социальные сети

— Связываю произошедшее только с выборами, — выкатил в сердцах депутат в Facebook.

И припечатал:

— Твари!



— Уроды трусливые, — посочувствовали политику в комментариях другие пользователи.



В том, что машину подожгли, сомнений нет. На кадрах, которые попали на камеры рыбинской городской системы видеонаблюдения Atel, видно, как к машине подошёл человек с канистрой, облил её какой-то горючей жидкостью и поджёг. Когда автомобиль вспыхнул, он убежал.



Кто спалил иномарку и зачем он это сделал, теперь предстоит выяснить специалистам Госпожнадзора и правоохранительных органов.

