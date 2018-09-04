Сообщения о мусорных завалах на контейнерных площадках приходят со всего города
Сообщения о мусорных завалах на контейнерных площадках приходят со всего города

В компании «Хартия», которая уже четвёртый день в Ярославле отвечает за чистоту контейнерных площадок, рассказали, что сейчас происходит у них в хозяйстве. Они пообещали, что проблема с кучами отходов возле баков временная, и заверили, что скоро они разгребут весь мусор во дворах Ярославля.

— Всего по городу мы расставили 2238 баков для сбора твёрдых бытовых отходов, — рассказал представитель компании. — Также в городе работает 33 единицы техники по сбору мусора и вывозу его на сортировочные комплексы. Сейчас мы ждём дополнительную технику из Москвы, чтобы работать более оперативно и качественно. Также мы в ближайшее время восстановим 15 баков, которые нам сожгли, и уже заменили бак, который украли.

Из некоторых дворов «Хартия» вывозит мусор, но расчистить весь город от вонючих завалов не может
Из некоторых дворов «Хартия» вывозит мусор, но расчистить весь город от вонючих завалов не может

Также в фирме уточнили, что за первые три дня работы они вывезли более 450 тонн отходов из городских дворов на мусоросотрировочный комплекс «Чистый город». Плюс к этому «Хартия» вывозит мусор для сортировки на «Макраб» и «Торгвторма».

Тем временем фотографии с завалами мусора продолжают приходить к нам в редакцию из всех районов города. Ярославцы в ужасе — к мусорным контейнерам не подойти. Баки и площадки перед ними завалены отходами. Все подробности на эту тему мы собрали в хронике дня.

За то, чтобы «Хартия» занялась сферой отходов в Ярославской области, власти отдадут 16 миллиардов за 8 лет. По два миллиарда рублей в год. За эти деньги фирма должна организовывать весь процесс сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и нести за это ответственность. Также она должна поменять мусорные контейнеры, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны и создать сортировочные и перегрузочные станции.