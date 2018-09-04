Сообщения о мусорных завалах на контейнерных площадках приходят со всего города

В компании «Хартия», которая уже четвёртый день в Ярославле отвечает за чистоту контейнерных площадок, рассказали, что сейчас происходит у них в хозяйстве. Они пообещали, что проблема с кучами отходов возле баков временная, и заверили, что скоро они разгребут весь мусор во дворах Ярославля.



— Всего по городу мы расставили 2238 баков для сбора твёрдых бытовых отходов, — рассказал представитель компании. — Также в городе работает 33 единицы техники по сбору мусора и вывозу его на сортировочные комплексы. Сейчас мы ждём дополнительную технику из Москвы, чтобы работать более оперативно и качественно. Также мы в ближайшее время восстановим 15 баков, которые нам сожгли, и уже заменили бак, который украли.



Из некоторых дворов «Хартия» вывозит мусор, но расчистить весь город от вонючих завалов не может

Также в фирме уточнили, что за первые три дня работы они вывезли более 450 тонн отходов из городских дворов на мусоросотрировочный комплекс «Чистый город». Плюс к этому «Хартия» вывозит мусор для сортировки на «Макраб» и «Торгвторма».



Тем временем фотографии с завалами мусора продолжают приходить к нам в редакцию из всех районов города. Ярославцы в ужасе — к мусорным контейнерам не подойти. Баки и площадки перед ними завалены отходами. Все подробности на эту тему мы собрали в хронике дня.



За то, чтобы «Хартия» занялась сферой отходов в Ярославской области, власти отдадут 16 миллиардов за 8 лет. По два миллиарда рублей в год. За эти деньги фирма должна организовывать весь процесс сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов и нести за это ответственность. Также она должна поменять мусорные контейнеры, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны и создать сортировочные и перегрузочные станции.

