Дороги перекроют на целый день

В Ярославле в день выборов депутатов областной думы 9 сентября перекроют дороги возле избирательных участков. Как рассказали в мэрии, такое решение приняли, чтобы повысить антитеррористическую безопасность и безопасность дорожного движения.



— 9 сентября в районе участковых избирательных комиссий будет введено временное ограничение движения, стоянки и остановки транспортных средств, — рассказали в мэрии Ярославля.



Автомобилистов просят учесть это ограничение при планировании поездок в следующее воскресенье.



Улицы в центре Ярославля перекроют и в эти выходные, причём на оба дня. Мы составили интерактивную карту закрытых дорог.

