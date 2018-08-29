Теперь у супругов три сыночка и лапочка дочка

«Там, наверное, тройня», — шутил муж Марии Крапивиной, когда узнал, что жена забеременела. Как в воду глядел. Теперь он — счастливый папа троих сыновей. Алексей, Илья и Никита родились 23 августа. Сейчас мама с малышами в роддоме, а папа и старшая дочка ждут их дома.



Семья Крапивиных не сразу узнала, что у них будет тройня. Когда Мария пришла на УЗИ, даже врач не поверила своим глазам и долго не могла прийти в себя от такой новости. Родственники тоже были в шоке: в семье никогда не было ни двойняшек, ни тем более тройняшек.



Малыши родились 23 августа

— Но мы долго не раздумывали. Решили, что я буду рожать, — рассказывает Мария.



Она вместе с мужем сразу же затеяла ремонт в квартире. Семья живёт в небольшой двушке. Но выход нашли и придумали, как разместить всех малышей. Но немного не рассчитали бюджет.



— Квартиру пришлось полностью приводить в порядок. На это ушли все деньги. А на коляску для тройни и кроватки денег не осталось. Мы искали б/у коляски в Ярославле. К сожалению, не нашли. А в Москве боимся покупать. Неизвестно, в каком состоянии придёт, — рассказывает Мария.



Мама с сыновьями пока в роддоме

Через пару дней Мария и её малыши поедут домой. Самый младший — тот, что родился последним — пока находится в отделении патологии. У него были проблемы с дыханием, но сейчас уже всё нормализовалось.



Мария с нетерпением ждёт, когда приедет домой

— Они уже проявляют свой характер. Если что-то не нравится, громко кричат, требуют. Я пока младшего меньше всех знаю, меня пускают к нему на два часа. Но всех их различаю. Хотя боялись, что будем путать. Сейчас они у меня едят смеси, но дома буду кормить сама. Смеси быстро едят, за пять минут. Когда прикладываю к груди, могут минут по 20 лежать, силёнок пока ещё мало, но они стараются, — рассказывает Мария. — Муж уже осознал, что он теперь многодетный папа. Пока боится взять их на руки, они — каждый чуть больше двух килограммов — кажутся ему очень маленькими. Особенно после первой дочки, которая родилась весом почти четыре килограмма.

Сейчас многодетная семья будет рада любой помощи: вещи, памперсы. Но самое главное — это кроватки и коляска для тройни.



— У нас небольшие временные трудности. Я буду благодарна каждому, кто откликнется, — говорит Мария.



Женщина написала письмо на имя мэра Ярославля с просьбой оказать помощь. Мы запросили информацию у мэрии и ждём от них ответа.



Если вы хотите помочь Марии, вы можете связаться с ней здесь.

