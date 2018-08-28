Во дворе на Пятёрке появился гигантский паук
28 августа 2018 09:46
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Мишки на деревьях и лебеди из шин- это прошлый век. Теперь короли дворового дизайна - членистоногие. Так, по крайней мере, решили жители Пятёрка в Ярославле. И соорудили около дома здоровенного паука.
- Он из ткани и трубок, - рассказал ярославец Александр Берегов. Но в вопросах эстетики с местными жителями не согласился: - Передайте Варламову, что лебеди из покрышек лучше!
Гигантский паук стоит на отрезке между улицами Чкалова и Угличской, рядом с ларьком.
Фото: Александр Берегов
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