Может, лучше лебедей?

Мишки на деревьях и лебеди из шин- это прошлый век. Теперь короли дворового дизайна - членистоногие. Так, по крайней мере, решили жители Пятёрка в Ярославле. И соорудили около дома здоровенного паука.

- Он из ткани и трубок, - рассказал ярославец Александр Берегов. Но в вопросах эстетики с местными жителями не согласился: - Передайте Варламову, что лебеди из покрышек лучше!

Гигантский паук стоит на отрезке между улицами Чкалова и Угличской, рядом с ларьком.