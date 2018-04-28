«А если они загорятся?» За Волгой у дома свалили в огромную кучу покрышки из соседних дворов

Жители боятся, что шины могут загореться

Сегодня жители Заволжского района сфотографировали странную картину — к дому на Яковлеской, 10 приехал грузовик и вывалил огромную кучу шин. Гора лежит, ничем не огороженная. Местные переживают — а ну как загорится?

— Если такая куча загорится, будет большая проблема, — волнуются.

Покрышки в куче цветные. Очевидно, с клумб. Жители района узнают пока через сарафанное радио, что это за свалка образовалась — говорят, покрышки притащили сюда из соседних дворов.

Шины привезли на грузовике

Мы направили запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, что это за шинная зачистка в районе и когда уберут покрышки. Следите за публикациями.

Читайте также: Кто ответит за опасный мусор: чиновники порылись в незаконной свалке.