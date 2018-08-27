Женщина работала в производственном цеху

Ужасной смертью погибла 34-летняя женщина из Ярославской области. Вчера вечером она пришла на работу на «Ярославский бройлер». Предприятие расположено в посёлке Октябрьском Рыбинского района.



Женщина работала в производственном цехе. Во время работы она не удержалась и упала в шнековую ванну со льдом для охлаждения куриных туш и субпродуктов. Женщина погибла на месте.



— По факту произошедшего проводится проверка на предмет нарушения требований охраны труда, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Мы позвонили в «Ярославский бройлер», чтобы узнать, что произошло. Секретарь сначала наотрез отказалась связывать нас со своим руководством. Но после того, как мы пояснили, что информация уже просочилась в СМИ, передала трубку мужчине, который не представившись, ответил:

- Вы знаете, нам сейчас некогда этим заниматься! У нас время обеда! - и положил трубку.

Мы обязательно свяжемся с руководством после того, как они закончат свою трапезу.

Как нам стало известно, следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

