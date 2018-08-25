За вывоз мусора придётся заплатить каждому члену семьи

Теперь официально: с 1 сентября всем мусором на территории Ярославской области займётся региональный оператор. Им стала московская компания «Хартия», которая выиграла контракт на 16 миллиардов рублей за работу в сфере обращения отходов.

Также с 1 сентября за услуги этой компании иначе начнём платить и мы. В Ярославской области будут по-новому брать плату за тариф по вывозу мусора из наших дворов.

— Раньше расчет платы осуществлялся за каждый квадратный метр жилья. Теперь он будет осуществляться по количеству прописанных в квартире жильцов, — объяснила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева. — Сейчас управляющие компании должны перезаключить договоры с новым оператором. При этом жильцам предлагается выбрать: платить региональному оператору напрямую или через свою управляющую организацию. Определить они это могут путем решения на общем собрании.



Теперь за каждого члена семьи мы будем платить 73,94 рубля. Напомним, по текущим начислениям с квартиры в 60 квадратных метров ярославцы платили 154,2 рубля в месяц. С этой же квартиры, где прописано от трёх и более человек, придётся заплатить уже гораздо больше.

Однако чиновники напоминают, если оплата коммуналки стоит семье больше 22% совокупного дохода, то ярославцы могут получить субсидию.