Распятие Христово (17-й век) — эту икону вынесли у коллекционера

В Ярославле случилось большое ограбление. Настолько, что об этом можно снять фильм. У известного ярославского коллекционера и ювелира Николая Балмасова украли из дома очень дорогие старинные иконы. Как уверяет владелец коллекции, его ущерб составил полмиллиона евро или 40 миллионов рублей.

— Буду обращаться в судебные органы. Это полный провал . Преступники залезли через забор сзади дома, выдавили старинную узкую оконную раму, спилили решётку болгаркой, были в квартире днём больше часа. Квартира под охраной! Всё обнаружила моя теща, которая вернулась в дом, – рассказал коллекционер. – Стоимость этих икон аукционная, для коллекционеров. Грабители не смогут их продать и за 500 тысяч рублей.

Среди похищенных икон изображение Распятия Христова с сотником Логином, произведение 17-го века, а также врезка с Николаем Чудотворцем (17-й век), Богоматерь в серебряном окладе. На иконы у коллекционера есть подтверждение экспертиз об их подлинности, большинством он владеет больше 30 лет. Также у ювелира похитили его последние дорогие работы.

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Одна из похищенных икон с изображением Николая Чудотворца

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