Митрополит обратился в полицию

Громкое ограбление митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона в 2015 году прогремело на всю область: у священнослужителя украли 11 миллионов рублей, 30 тысяч долларов и 3 тысячи евро. Также были похищены 7 панагий (небольших образов Богоматери). Портал 76.ru запросил информацию в УМВД по Ярославской области, чтобы узнать, закончилось ли чем-то это дело и нашли ли преступников.



— В сентябре 2015 года по факту кражи следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области было возбуждено уголовное дело. В настоящее время предварительное следствие по данному уголовному делу приостановлено. В данный момент мы устанавливаем лиц, причастных к совершению преступления, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Это значит, что дело приостановили из-за того, что пока не смогли задержать преступника.



Напомним, 19 сентября с заявлением в полицию обратился митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Огромную сумму денег украли из сейфа. Тогда ярославская епархия объяснила, откуда у владыки такие деньги.



— Похищенная сумма жертвовалась и предназначалась для проведения ремонтно-восстановительных работ в зданиях Феодоровского архиерейского подворья и Ярославской духовной семинарии. В связи с кражей работы временно приостановлены, — говорится в обращении Ярославской епархии. — В скором времени планировалось начать ремонт кровли здания семинарии, была составлена смета на сумму около 7 миллионов рублей. Нуждается в ремонте и оснащении помещение спортзала для семинаристов. В общей сложности ремонтно-реставрационные работы в зданиях семинарии, согласно подготовленным сметам, стоят 85 миллионов рублей. В связи с произошедшим епархия обратилась к жителям области с просьбой оказать посильную финансовую помощь, чтобы можно было возобновить ремонтные работы. На сайте Ярославской епархии уточняется, что ограбление произошло на территории архиерейского подворья, которое примыкает к Феодоровскому собору, — уточнили в епархии.

