Сейчас Тайфун в больнице

Ярославцы всем городом собрали деньги на спасение несчастной собаки. Два дня назад пса в Брагино сбила машина. Он был не один, а вместе с хозяином. Очевидцы произошедшего рассказали, что хозяин попробовал поднять собаку, но она от болевого шока укусила его. Мужчина просто махнул рукой и оставил собаку умирать прямо на дороге.



— Слава богу, рядом оказались добрые люди. Они вызвали ветеринара прямо на место. Собаку забрали в клинику. Оказалось, что у пса раздроблено несколько позвонков. На операцию потребовалось 14 тысяч 845 рублей. Деньги собрали благодаря неравнодушным людям буквально за день, — рассказывает волонтёр Галина.



Оказывается, у этого пса по кличке Тайфун очень тяжёлая судьба. Волонтёры разыскали соседей хозяина пса. Они рассказали, что он появился в семье, когда был ещё щенком. Но с хозяевами ему не повезло. Они оказались пьющими.



— Собаку постоянно били. Поэтому он агрессивно реагирует на людей. Ему очень трудно найти новых хозяев или хотя бы передержку, потому что пёс не доверяет людям, кусается. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы найти Тайфуну новый дом. Он молодой, ему года два. При ударе нервные окончания не пострадали, собака поправится. Ему нужны забота и ласка, — рассказала Галина.



Если вы хотите помочь Тайфуну, вы можете связаться с Галиной, чтобы забрать собаку себе.

