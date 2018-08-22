История получила неожиданное продолжение

В Ярославской суде рассмотрели апелляцию фигурантов скандального «дела Феоктистова» - дела о массовой драке в День города в Ярославле, в которой участвовал президент Федерации самбо и двое его знакомых, один из которых был без руки.



— Ярославский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Феоктистова, Полховского и Шамшуарова и принял решение: Феоктистову снизили срок на 6 месяцев, исключив из обвинения предварительный сговор. И оставили наказание 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Дело в отношении Полховского возвращено прокурору на устранения неточностей. Дело в отношении Шамшуарова прекращено. Он был освобождён из-под стражи, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

Напомним, изначально Александру Полховскому — тому самому «однорукому бандиту» — суд назначил 6 с половиной лет колонии строгого режима. Но мужчина активно отстаивает свою невиновность. Уверяет, что с одной рукой физически не мог избить кого-то до полусмерти.

— Я до последнего момента верил и надеялся, что это чудовищная ошибка, и я буду оправдан. Но все произошло по-другому, — говорил во время суда Александр.

Массовая драка случилась в Ярославле в День города в 2016 году. Сергею Феоктистову (президенту ярославской федерации самбо) позвонил сын и рассказал, что он с кем-то сцепился на улице. По данным полиции, спортсмен, двое друзей его сына и ещё трое знакомых решили отомстить обидчикам.

— Все вшестером они поняли, что физически и психологически сильнее двух мужчин и женщины, бросившихся от них наутёк, — говорится в материалах уголовного дела. — Мужчины догнали испуганных людей, повалили их на землю и стали жёстко бить.

Женщина, которая вместе с двумя мужчинами убегала от спортсменов, попыталась защитить своего супруга, рассказали в полиции. Она закрыла голову мужа своим телом. И ей тоже досталось от компании.

— В это время прибежал 16-летний сын супругов, которых били Феоктистов и компания, — добавили подробностей к истории в управлении МВД России по Ярославской области. — Он позвонил своему знакомому, у которого есть «Газель», чтобы тот срочно приехал и отвёз в больницу пострадавших. Тот откликнулся на просьбу и приехал. Тут президент федерации самбо схватился за ружьё и заехал подростку прикладом по лицу, а знакомые спортсмена разбили битами «Газель» его друга и тоже стали колотить 16-летнего парня.

Всех судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия». Фигурантов этого дела отправили в колонию строгого режима. Самого Феоктистова на 8 лет, ещё одного бойца — на 6 лет и другого — на 3 года. Мы уже рассказывали подробности этой жуткой драки. Александр Полховский был в момент массовой потасовки на месте происшествия, но уверяет — никого не бил. Теперь это дело ещё раз внимательно изучит прокуратура.