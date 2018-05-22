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Однорукий бандит в деле самбиста Феоктистова: в Ярославле инвалида отправили в тюрьму за драку
22 мая 2018 20:56
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Появились новые подробности в деле президента ярославской федерации самбо Сергея Феоктистова. Один из трёх фигурантов Александр Полховский, которого приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима, обратился к общественности и заявил о своей невиновности. Своё сообщение он передал через родственников и друзей. Мужчина объяснил, что не мог никого избить до полусмерти по той причине, что у него нет правой руки.
— Сейчас, когда вы читаете эти строки, я нахожусь в СИЗО, — пишет Александр Полховский. — Меня, человека с одной рукой, обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Сначала я проходил свидетелем по делу Феоктистова, и чтобы добавить ему срок, меня перевели в обвиняемого. Я до последнего момента верил и надеялся, что это чудовищная ошибка и я буду оправдан. Но все произошло по-другому. Мои показания и моих адвокатов никто даже не слушал, заседание было закрытым. Сейчас у меня есть десять дней на подачу апелляции. Если дело получит общественный резонанс, им будет сложно подтасовывать факты и затыкать рот адвокатам.
Накануне в Ярославле суд вынес приговор президенту ярославской федерации самбо Сергею Феоктистову и двум знакомым его сына, которые засветились в массовой драке в День города в 2016 году. Их судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия». Всех фигурантов этого дела отправили в колонию строгого режима. Самого Феоктистова на восемь лет, ещё одного бойца — на шесть лет и другого — на три года. Мы уже рассказывали подробности этой жуткой драки. Александр Полховский был в момент массовой потасовки на месте происшествия, но, как он говорит сейчас, физически не мог никого избить./p>
Фото: Александр Полховский, Сергей Феоктистов
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