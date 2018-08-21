Брэндон Козун продолжит играть в «Локомотиве»

Нападающий «железнодорожников» Брэндон Козун все же остается. В межсезонный перерыв хоккеист вёл переговоры с клубом «Барыс», но, видимо, так и не договорился. Спортсмен числится в заявке на Кубок Латвийских железных дорог, который стартует уже сегодня.



Такое известие вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.

— Это что такое творится, то отказываемся, то берем обратно, — написал Антон Смирнов в группе «Локомотив Ярославль Чемпионы» в социальной сети «ВКонтакте».



В то же время бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Давид Деарнэ, который готовился с «Локомотивом» к предстоящему сезону, по каким-то причинам не вписался в команду и не будет выступать за Ярославль в Континентальной хоккейной лиге.