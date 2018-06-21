Сборы пройдут на базе в Ярославле

У ярославских хоккеистов заканчивается отпуск. «Локомотив» определился, как проведет предсезонные сборы.





- Свой первый тренировочный сбор основная команда «железнодорожников» начнет 13-го июля, - рассказали в клубе.- Как и в предыдущем году, практически вся подготовка «Локомотива» пройдет в Ярославле, в собственном многофункциональном спортивном комплексе на проспекте Фрунзе.



Кроме тренировок «железнодорожникам» до начала сезона предстоят два турнира. С 3 по 9 августа пройдёт турнир в Сочи, а с 21 по 26 августа — в Риге.



Во время предсезонной подготовки «Локомотив» сыграет два товарищеских матча. 30 июля в Череповце ярославские хоккеисты сыграют с местной «Северсталью», а 16 августа команды встретятся в Ярославле.

В межсезонье «Локомотив» усилился именитым чешским голкипером. Александр Салак в прошлом сезоне защищал ворота «Сибири». Изменения произошли и тренерском штабе. Команду Дмитрия Квартального покинули тренеры Сергей Наумов и Олег Горбенко. Тренером «Локомотива» назначен Павел Зубов, известный по работе в «Сибири». Павел дважды становился чемпионом страны в составе тольяттинской «Лады», выступая на позиции защитника. Вратарей будет тренировать финский специалист Яакко Валкамаа, который последние два года работал в клубе «Куньлунь». За физподготовку команды будет отвечать перебравшийся в Ярославль из нижегородского «Торпедо» Нормуд Силиньш.

