Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» будет играть за Ярославль
3 июля 2018 20:06
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Ярославский хоккейный клуб подписал контракт с канадским нападающим Давидом Деарнэ.
— Контракт с Давидом Деарнэ рассчитан на год, — рассказали в «Локомотиве».
В прошлом сезоне 31-летний нападающий выступал за команду НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Большую часть карьеры форвард выступал за команду «Монреаль Канадиенс», в составе которой дебютировал в НХЛ в 2009 году.
Летом «Локомотив» усилился ещё одним легионером. Ворота ярославцев будет защищать чешский голкипер.
С 13 июля «железнодорожники» начнут предсезонную подготовку.
Фото: NHL.com
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