В прошлом сезоне форвард выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс»

Ярославский хоккейный клуб подписал контракт с канадским нападающим Давидом Деарнэ.



— Контракт с Давидом Деарнэ рассчитан на год, — рассказали в «Локомотиве».



В прошлом сезоне 31-летний нападающий выступал за команду НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Большую часть карьеры форвард выступал за команду «Монреаль Канадиенс», в составе которой дебютировал в НХЛ в 2009 году.



Летом «Локомотив» усилился ещё одним легионером. Ворота ярославцев будет защищать чешский голкипер.



С 13 июля «железнодорожники» начнут предсезонную подготовку.

