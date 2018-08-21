Участники аварии пытались скрыть правду о случившемся

Эта авария случилась на пересечении Тутаевского шоссе с улицей Бабича в Ярославле. На скорости в кювет нырнула «Хонда», в которой находились несколько человек. Авария случилась 19 августа около 22:30, в машине сильно пострадал пассажир на заднем сиденье — мужчине заливало кровью лицо.

История у аварии странная. На место никто не вызвал скорую помощь и патрульных ДПС. Уцелевший водитель иномарки вышел из машины и ушёл. Как оказалось позже, искать помощь, чтобы вытащить машину из кювета.

— Мы проезжали мимо, когда увидели двух мужчин и машину в кювете. Подъехали к ним. Они спросили, нет ли у нас троса, машину выдернуть. И просили не вызывать ДПС, — рассказывает проезжавшая мимо Татьяна Коновалова. — Один был весь в крови, вытирался. От них чувствовался запах спиртного.

Версия № 2

Чуть позже на место приехали сотрудники ГИБДД, между участниками аварии и людьми в погонах завязался спор. Со слов одного из участников происходящего, во время спора гаишники скрутили его и разбили его смартфон.

— Они приехали и начали расспрашивать, что тут случилось, не обращая внимания на пострадавшего в крови, — уверяет Никита Соловьёв. — Я достал телефон и сделал вид, что начал снимать, у меня выхватили телефон, а меня самого скрутили. Телефон мне потом швырнули в лицо, и он разбился, — такую историю рассказал мужчина.

Сам он представился проходившим мимо неравнодушным ярославцем, который решил помочь попавшим в аварию, но столкнулся с хамством гаишников.



Однако показания свидетелей и участников аварии настолько расходятся, что теперь разбирательством займутся правоохранительные органы.

В Ярославле два дня подряд случаются аварии у светофора на Тутаевском шоссе.