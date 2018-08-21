Мэр-коррупционер, его задержание, следствие по делу, суд — всё это знакомо ярославцам. История повторяется, хотя сюжет теперь немного другой. На ТНТ-PREMIER стартовал показ нового сериала «Домашний арест».



Роль мэра-взяточника в сериале играет актёр Павел Деревянко

— Сериал не покажут по телевидению, увидеть его смогут только подписчики новой интернет-платформы ТНТ-PREMIER, — объяснили на канале ТНТ.



Действие фильма происходит в вымышленном Синеозёрске, но ярославцы уже в первой серии на кадрах узнают свой город. Сериал снимали сразу в нескольких городах в центре России. И, судя по кадрам, глава города в фильме работал в здании правительства Ярославской области.



В фильме мэр Синеозёрска работает в здании правителсьтва Ярославской области

По сюжету мэр Аркадий Аникеенко прописан в старой коммуналке, где жил в детстве.



— Не стал выписываться, — хвастается герой многосерийного фильма. — Пусть в декларации будет написано, какой я скромный.



А всё имущество, на которое заработал, и, конечно, наворовал Аникеенко, записывает на свою жену. В первой серии градоначальник попадается с поличным на получении взятки в особо крупном размере. Суд выносит ему меру пресечения — домашний арест. Жена уходит от арестованного мэра вместе с нажитым имуществом. А Аникеенко, оказавшись в коммуналке, сталкивается со своим «другом» детства Иваном Самсоновым, которого он накануне унизил, заставив целовать себя в пятую точку — в отместку за детские обиды. Но оставив в стороне все свои разногласия, Аникеев решает помочь Самсонову стать новым мэром Синеозёрска.



Фильм снимали сразу в нескольких городах центральной России

Идея комедийного сериала принадлежит Семёну Слепакову, а производством картины занималась компания Comedy Club Production. Роль мэра в фильме играет Павел Деревянко, а его соседа по коммуналке — Александр Робак. Также здесь снялись Анна Уколова, Марина Александрова, Роман Медянов, Сергей Бурунов, Гоша Куценко и другие.



Comedy Club Production производит подавляющее число развлекательных передач и сериалов канала. Среди их работ «Самый лучший фильм», «Самый лучший фильм 2», «Наша Russia. Яйца судьбы», «Самый лучший фильм 3-ДЭ» и «Попугай Club».



— В киноискусстве принято говорить об актуальности и честности той или другой картины, — поделился мнением о сериале ярославский актёр Илья Коврижных, который играет в фильме роль журналиста. — Зачастую бывает только что-то одно. Перед съёмками я читал весь сценарий и отметил, что в этом фильме есть и актуальность, и честность. Причём как в человеческих, так и в государственных делах.



На ТНТ говорят, что «Домашний арест» не будут показывать по телевизору

Актёр также отметил, что Семён Слепаков начал прорабатывать вопрос о съёмке этого фильме ещё до того, как по стране массово начали арестовывать высокопоставленных чиновников. И теперь фильм стал ещё актуальнее.



Ещё один ярославский актёр снимается в другом сериале телеканала ТНТ. Многосерийный фильм «Ольга» давно стал популярным — по телевидению показали уже несколько сезонов.