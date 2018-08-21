Мэр-коррупционер, его задержание, следствие по делу, суд — всё это знакомо ярославцам. История повторяется, хотя сюжет теперь немного другой. На ТНТ-PREMIER стартовал показ нового сериала «Домашний арест».

Роль мэра-взяточника в сериале играет актёр Павел Деревянко
Роль мэра-взяточника в сериале играет актёр Павел Деревянко

— Сериал не покажут по телевидению, увидеть его смогут только подписчики новой интернет-платформы ТНТ-PREMIER, — объяснили на канале ТНТ.

Действие фильма происходит в вымышленном Синеозёрске, но ярославцы уже в первой серии на кадрах узнают свой город. Сериал снимали сразу в нескольких городах в центре России. И, судя по кадрам, глава города в фильме работал в здании правительства Ярославской области.

В фильме мэр Синеозёрска работает в здании правителсьтва Ярославской области
В фильме мэр Синеозёрска работает в здании правителсьтва Ярославской области

По сюжету мэр Аркадий Аникеенко прописан в старой коммуналке, где жил в детстве.

— Не стал выписываться, — хвастается герой многосерийного фильма. — Пусть в декларации будет написано, какой я скромный.

А всё имущество, на которое заработал, и, конечно, наворовал Аникеенко, записывает на свою жену. В первой серии градоначальник попадается с поличным на получении взятки в особо крупном размере. Суд выносит ему меру пресечения — домашний арест. Жена уходит от арестованного мэра вместе с нажитым имуществом. А Аникеенко, оказавшись в коммуналке, сталкивается со своим «другом» детства Иваном Самсоновым, которого он накануне унизил, заставив целовать себя в пятую точку — в отместку за детские обиды. Но оставив в стороне все свои разногласия, Аникеев решает помочь Самсонову стать новым мэром Синеозёрска.

Фильм снимали сразу в нескольких городах центральной России
Фильм снимали сразу в нескольких городах центральной России

Идея комедийного сериала принадлежит Семёну Слепакову, а производством картины занималась компания Comedy Club Production. Роль мэра в фильме играет Павел Деревянко, а его соседа по коммуналке — Александр Робак. Также здесь снялись Анна Уколова, Марина Александрова, Роман Медянов, Сергей Бурунов, Гоша Куценко и другие.

Comedy Club Production производит подавляющее число развлекательных передач и сериалов канала. Среди их работ «Самый лучший фильм», «Самый лучший фильм 2», «Наша Russia. Яйца судьбы», «Самый лучший фильм 3-ДЭ» и «Попугай Club».

— В киноискусстве принято говорить об актуальности и честности той или другой картины, — поделился мнением о сериале ярославский актёр Илья Коврижных, который играет в фильме роль журналиста. — Зачастую бывает только что-то одно. Перед съёмками я читал весь сценарий и отметил, что в этом фильме есть и актуальность, и честность. Причём как в человеческих, так и в государственных делах.

На ТНТ говорят, что «Домашний арест» не будут показывать по телевизору
На ТНТ говорят, что «Домашний арест» не будут показывать по телевизору

Актёр также отметил, что Семён Слепаков начал прорабатывать вопрос о съёмке этого фильме ещё до того, как по стране массово начали арестовывать высокопоставленных чиновников. И теперь фильм стал ещё актуальнее.

Ещё один ярославский актёр снимается в другом сериале телеканала ТНТ. Многосерийный фильм «Ольга» давно стал популярным — по телевидению показали уже несколько сезонов.