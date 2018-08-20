День Толги будут отмечать два дня

20 и 21 августа в Ярославле отметят день Толгской иконы Божьей матери.



В понедельник в 9 часов утра в Успенском соборе начнётся Божественная литургия в Успенском соборе. В 11 часов оттуда выдвинется крестный ход со списком иконы, который дойдёт до Толгского монастыря в 16:15.



На следующий день литургия в 9 часов начнётся на Соборной площади в монастыре, после неё пройдёт крестных ход в кедровую рощу и трапеза для паломников.



Доехать в эти дни до Толгского монастыря можно будет на автобусах и речных трамвайчиках.



В эти дни автобусы будут доезжать прямо до стен монастыря. Доехать можно будет на автобусах № 21 «Красная площадь» — «Очапки», № 21Б «Резинотехника» — «Арена-2000», № 40к «Очапки» — «Областная больница», № 21т «Посёлок Толга» — «Очапки», № 34 «Красная площадь» — «Толгский монастырь» и на маршрутном такси № 40 «Резинотехника» — «Машприбор».



Речные трамвайчики отправятся в Толгу 21 августа в 6 часов, 8:15, 9:20, 13:30, 13:45, 17:30, 19:35 и в 21:25. Обратно — в 10:35, 12:25, 14:35, 17:45, 18:30, 19:30, 20:630 и в 22:20. Доплыть по Волге на речном трамвайчике будет стоить 29 рублей для взрослого и 14,5 — для ребёнка.



Накануне праздника у пары чёрных лебедей в монастыре появились птенцы.

