Молодожёнов расписывают на глазах у гостей фестиваля

Сегодня в Ярославле на Стрелке начал работать выездной ЗАГС. Начальник учреждения Наталья Рыбкина лично расписывает пары. Происходит это прямо в фонтане, который заранее специально оборудовали под торжество. Пары в него заходят по мостику.



Церемонию росписи проводит лично директор ЗАГСа

— Эти браки официальные, — сообщает со Стрелки заместитель редактора 76.ru Анна Ёлкина. — После росписи молодожёнам устроят свадебный пикник.



Почётные гости всех свадеб, которые проходят сегодня на Стрелке — мэр Ярославля Владимир Слепцов и телеведущий Андрей Малахов

Сегодня в Ярославле на Стрелке проходит большой фестиваль еды «Пир на Волге». Всё самое интересное, что там происходит, наши корреспонденты публикуют в хронике дня.