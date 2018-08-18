«Это официально»: телеведущий Андрей Малахов женит ярославцев на улице
18 августа 2018 11:55
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Сегодня в Ярославле на Стрелке начал работать выездной ЗАГС. Начальник учреждения Наталья Рыбкина лично расписывает пары. Происходит это прямо в фонтане, который заранее специально оборудовали под торжество. Пары в него заходят по мостику.
— Эти браки официальные, — сообщает со Стрелки заместитель редактора 76.ru Анна Ёлкина. — После росписи молодожёнам устроят свадебный пикник.
Сегодня в Ярославле на Стрелке проходит большой фестиваль еды «Пир на Волге». Всё самое интересное, что там происходит, наши корреспонденты публикуют в хронике дня.
Фото: Александра Савельева, Анна Ёлкина
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