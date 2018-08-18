Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Вкусные ароматы уже разносятся над Стрелкой

В Ярославле начался пир! И устроили его на Волге. Сегодня в самом сердце города — на Стрелке, начался очень вкусный фестиваль «Пир на Волге».

Корреспонденты 76.ru уже там, чтобы в режиме онлайн рассказать о самом вкусном и интересном. Мы уже писали про топ авторских блюд, ради которых стоит посетить фестиваль. Но гораздо лучше всё увидеть своими глазами.

14:25

Бычок на вертеле пользуется спросом. Но хватит ещё на многих.

13:53

Прощай, диета!

13:35

Наелись под музыку.

13:33

Ничего необычного. Просто Андрей Малахов лепит пельмешки в Ярославле.

13:31

13:27

Так. Наш «Гурман в городе» уже обошла все шатры с авторскими блюдами и стрит-фудом и посмотрела цены. И делится секретом, как можно сэкономить на фестивале.



13:15

13:01

Наша Анна — Гурман в городе — Елкина, кажется, в раю:

— Я съела суп с креветками, кальмарами, картошкой и копченым мясом. И тортильей вприкуску. И это было так вкусно, что я не сразу заметила необычный состав...

13:00

12:53

Приятного аппетита!

12:43

Внезапно!

12:39

12:35

Здесь даже раков приготовят.

12:33

Приятного аппетита!

12:33

Здесь научат не просто делать пиццу, а делать её красиво.

12:32

Самый большой гриль для хот-догов!

12:25

Ведущий «Кухня-ТВ» Сергей Кузнецов даёт мастер-классы.

12:23

12:22

Для детей тоже придумали развлечения. Так что можно всей семьёй!

12:21

12:20

Огромная туша бычка.

12:08

Поели — можно и поспать! В гамаках.

12:07

Собираетесь на пир? Берите панамку — сегодня действительно жарко.

11:57

11:56

Совет да любовь!

11:56

11:55

Ярославцев сегодня женит Андрей Малахов. И мэр города Владимир Слепцов. А кто был тамадой на вашей свадьбе?)

11:52

Можно съесть питу с быком. И очередь из желающих большая.



11:42

И тут же рядом — целый бык на вертеле. Как вам?

11:39

Брак на фестивале еды будет официальным. Затем молодоженам устроят свадебный пикник. Горько!



11:38

11:37

О, сейчас свадьбы сейчас начнутся. Людей будут женить прямо в фонтане. Для этого над водой в чашах выстроили помост — весь в цветах. Кажется, будет красиво!



11:35

11:35

Прежде, чем дойти до самого вкусного, нужно пройти палатки с сувенирами. Мыло ручной работы, кованые розы, чаи и очень много всего ещё.



11:32

Вход на фестиваль — через рамки. Безопасность важна!

11:31

Пир уже начался! Слышен голос ведущего, который начал свадебную церемонию. На фестивале сегодня поженят 10 пар.

11:30

Похоже, сегодня всех припарковавшихся на перекрытой территории будут увозить на штрафстоянку. Также вдоль обеих набережных дежурят усиленные наряды полиции.

