Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн
В Ярославле начался пир! И устроили его на Волге. Сегодня в самом сердце города — на Стрелке, начался очень вкусный фестиваль «Пир на Волге».
Корреспонденты 76.ru уже там, чтобы в режиме онлайн рассказать о самом вкусном и интересном. Мы уже писали про топ авторских блюд, ради которых стоит посетить фестиваль. Но гораздо лучше всё увидеть своими глазами.
Бычок на вертеле пользуется спросом. Но хватит ещё на многих.
Прощай, диета!
Наелись под музыку.
Ничего необычного. Просто Андрей Малахов лепит пельмешки в Ярославле.
Так. Наш «Гурман в городе» уже обошла все шатры с авторскими блюдами и стрит-фудом и посмотрела цены. И делится секретом, как можно сэкономить на фестивале.
Наша Анна — Гурман в городе — Елкина, кажется, в раю:
— Я съела суп с креветками, кальмарами, картошкой и копченым мясом. И тортильей вприкуску. И это было так вкусно, что я не сразу заметила необычный состав...
Приятного аппетита!
Внезапно!
Здесь даже раков приготовят.
Приятного аппетита!
Здесь научат не просто делать пиццу, а делать её красиво.
Самый большой гриль для хот-догов!
Ведущий «Кухня-ТВ» Сергей Кузнецов даёт мастер-классы.
Для детей тоже придумали развлечения. Так что можно всей семьёй!
Огромная туша бычка.
Поели — можно и поспать! В гамаках.
Собираетесь на пир? Берите панамку — сегодня действительно жарко.
Совет да любовь!
Ярославцев сегодня женит Андрей Малахов. И мэр города Владимир Слепцов. А кто был тамадой на вашей свадьбе?)
Можно съесть питу с быком. И очередь из желающих большая.
И тут же рядом — целый бык на вертеле. Как вам?
Брак на фестивале еды будет официальным. Затем молодоженам устроят свадебный пикник. Горько!
О, сейчас свадьбы сейчас начнутся. Людей будут женить прямо в фонтане. Для этого над водой в чашах выстроили помост — весь в цветах. Кажется, будет красиво!
Прежде, чем дойти до самого вкусного, нужно пройти палатки с сувенирами. Мыло ручной работы, кованые розы, чаи и очень много всего ещё.
Вход на фестиваль — через рамки. Безопасность важна!
Пир уже начался! Слышен голос ведущего, который начал свадебную церемонию. На фестивале сегодня поженят 10 пар.
Похоже, сегодня всех припарковавшихся на перекрытой территории будут увозить на штрафстоянку. Также вдоль обеих набережных дежурят усиленные наряды полиции.