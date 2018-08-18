Вкусные ароматы уже разносятся над Стрелкой 
Вкусные ароматы уже разносятся над Стрелкой 

В Ярославле начался пир! И устроили его на Волге. Сегодня в самом сердце города — на Стрелке, начался очень вкусный фестиваль «Пир на Волге».

Корреспонденты 76.ru уже там, чтобы в режиме онлайн рассказать о самом вкусном и интересном. Мы уже писали про топ авторских блюд, ради которых стоит посетить фестиваль. Но гораздо лучше всё увидеть своими глазами. 

Бычок на вертеле пользуется спросом. Но хватит ещё на многих.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Прощай, диета!

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Наелись под музыку.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн
Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Ничего необычного. Просто Андрей Малахов лепит пельмешки в Ярославле.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Так. Наш «Гурман в городе» уже обошла все шатры с авторскими блюдами и стрит-фудом и посмотрела цены. И делится секретом, как можно сэкономить на фестивале.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Наша Анна — Гурман в городе — Елкина, кажется, в раю:

— Я съела суп с креветками, кальмарами, картошкой и копченым мясом. И тортильей вприкуску. И это было так вкусно, что я не сразу заметила необычный состав...

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Приятного аппетита!

Внезапно!

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Здесь даже раков приготовят.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Приятного аппетита!

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Здесь научат не просто делать пиццу, а делать её красиво.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Самый большой гриль для хот-догов!

Ведущий «Кухня-ТВ» Сергей Кузнецов даёт мастер-классы.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн
Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Для детей тоже придумали развлечения. Так что можно всей семьёй!

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Огромная туша бычка.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Поели — можно и поспать! В гамаках.

Собираетесь на пир? Берите панамку — сегодня действительно жарко.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн
Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Совет да любовь!

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Ярославцев сегодня женит Андрей Малахов. И мэр города Владимир Слепцов. А кто был тамадой на вашей свадьбе?)

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Можно съесть питу с быком. И очередь из желающих большая.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

И тут же рядом — целый бык на вертеле. Как вам?

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Брак на фестивале еды будет официальным. Затем молодоженам устроят свадебный пикник. Горько!

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

О, сейчас свадьбы сейчас начнутся. Людей будут женить прямо в фонтане. Для этого над водой в чашах выстроили помост — весь в цветах. Кажется, будет красиво!

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Прежде, чем дойти до самого вкусного, нужно пройти палатки с сувенирами. Мыло ручной работы, кованые розы, чаи и очень много всего ещё.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Вход на фестиваль — через рамки. Безопасность важна!

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Пир уже начался! Слышен голос ведущего, который начал свадебную церемонию. На фестивале сегодня поженят 10 пар.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн

Похоже, сегодня всех припарковавшихся на перекрытой территории будут увозить на штрафстоянку. Также вдоль обеих набережных дежурят усиленные наряды полиции.

Пельмешки от Малахова, жареный бык и бургеры: фестиваль лета «Пир на Волге» в режиме онлайн