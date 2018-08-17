Могли бы и в понедельник: чиновники объяснили, почему первоклашки Ярославля пойдут учиться в субботу

1 сентября в этом году по календарю выпало на субботу. У многих родителей в связи с этим возник вопрос: перенесут ли в Ярославле торжественные линейки на понедельник? Например, в Москве решением мэра Сергея Собянина школьники выйдут учиться именно 3 сентября.

В Ярославле этот вопрос обсудили сегодня на общегородской планёрке в мэрии.

— Почему мы вытаскиваем всех с дач в субботу, когда в Москве в школы идут в понедельник? — спросил у ответственных чиновников мэр Владимир Слепцов.

— Это решение принято на региональном уровне, — ответили на планёрке.

Таким образом, в каждом регионе страны чиновники могут самостоятельно сделать выбор в пользу 1 или 3 сентября. В Ярославле решение об этом приняли чиновники, подконтрольные правительству области.

В нескольких садиках и школах Ярославля занижали зарплату воспитателям и учителям.