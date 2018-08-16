Несколько десятков педагогов не досчитались денег

Права нескольких десятков педагогов в Ярославле были нарушены. Это выяснила прокуратура города. Она нагрянула с проверкой в школы и детские садики. Оказалось, в некоторых учреждениях зарплату учителям и воспитателям платили меньше, чем того требует закон. Напомним, минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч 163 рубля.



— Установлено, что рядом образовательных учреждений города Ярославля заработная плата учителям и воспитателям, работающим на условиях неполного рабочего времени, выплачивалась ниже соответствующей пропорции к минимальному размеру оплаты труда, — рассказали в прокуратуре Ярославля.



Нарушения нашли в детских садиках № 105, № 145, № 81, а также в 81-й школе. В адрес директора департамента образования мэрии Ярославля внесено представление.

