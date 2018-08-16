Мишка ждёт форму

Сегодня ярославский «Локомотив» встретится с болельщиками. С любимыми хоккеистами можно будет сфотографироваться. А ещё посмотреть и, возможно, даже пощупать новую форму. Именно сегодня её официально презентуют любителям хоккея. Талисман «Локомотива» мишка, похоже, ждёт эту форму больше всех.



— Собственно, вот почему я голый. Жду форму, — пошутил талисман команды на своей страничке в соцсетях и приложил к комментарию забавное фото.



Сегодня же хоккеисты «Локомотива» в новой форме выйдут на лёд.



— С 17 часов в холле буду проходить конкурсы для болельщиков. Мы выставим Кубок Харламова. А в 18:00 состоится товарищеский матч с череповецкой «Северсталью». Цена билета на игру 200 рублей. После игры пройдет розыгрыш абонемента на новый сезон и других призов от «Локомотива», а также автограф-сессия с хоккеистами, — рассказали в пресс-службе ярославской команды.



Кстати, ярославские хоккеисты могут не только шайбы забивать. Скоро они угостят всех желающих жареными сосисками.