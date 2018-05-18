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В Ярославле такси «Тройка» снесло бетонный забор
18 мая 2018 09:30
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— И как он так умудрился? — гадали ярославцы, которые стали свидетелями последствий ДТП с такси «Тройка». Дело в том, что на Полушкиной роще таксист улетел прямо в бетонный забор и снёс его. Наш корреспондент тоже увидел эту картину по дороге на работу.
— К месту ДТП приехали ещё две машины такси «Тройка», — рассказал наш корреспондент.
Кстати, машины сотрудников ГИБДД рядом не было. Другие очевидцы аварии говорят, что «Тройка» влетела в забор ещё ночью.
Читайте также: такси «Тройка» протаранило почтовое отделение.
Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com
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