Двадцатилетнему спортсмену Кириллу Беляеву из Рыбинска выпала честь представлять нашу страну на чемпионате Европы в Шотландии. 12 августа в заплыве на дистанции 25 км наш земляк завоевал почетное 2-е место, отстав от своего главного соперника, венгра Кристофа Разовски, всего на секунду. С порталом 76.ru Кирилл поделился эмоциями от победы:



— Испытывал радость и счастье после того, как коснулся финишного щита. Я шёл к этому очень долго, было проделано много кропотливой работы, и я рад. что она дала свои плоды. Спасибо за это моему тренеру Тулуповой Анне Анатольевне! Было очень сложно, особенно учитывая то, что это мои первые 25 километров, — рассказал Кирилл.Кирилл признается, что для достижения своих целей тренируется по 2–4 часа в день. В дальнейших планах у спортсмена — олимпийское золото. И мы в него верим, ведь Ярославская область растит чемпионов!