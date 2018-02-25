Двое ярославцев стали олимпийскими чемпионами

Сергей Мозякин и Владислав Гавриков

В Корее закончился финальный хоккейный матч, где встречались сборные России и Германии.

Матч оказался очень напряженным. К концу третьего периода команды пришли с равным счетом 3:3, и игра перешла в овертайм. Победную шайбу забросил форвард ЦСКА Кирилл Капризов — 4:3. Российская команда становится победителем Олимпиады-2018.

Два воспитанника ярославской хоккейной школы Сергей Мозякин и Владислав Гавриков, гол которого вывел сборную России в финал, стали золотыми призёрами Олимпиады.

Последний раз российские хоккеисты выходили в финал Олимпиады 20 лет назад. В 1998 году российская сборная уступила чехам и завоевала серебро на играх в Нагано.

Накануне канадский легионер «Локомотива» Брендон Козун стал бронзовым призером Игр в Корее.

В Ярославль еще одна бронзовая медаль. Илья Буров занял третье место на Олимпиаде по акробатике на лыжах.