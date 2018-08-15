Мужчину обокрали в строительном магазине

Ярославская семья обратилась с заявлением в полицию. Супруги утверждают — их наглым образом обокрали в строительном магазине «Леруа Мерлен».



13 августа Василий Динкалюк оставил на стойке у менеджера сумку, в которой находились 130 тысяч рублей. Мужчина отошёл на несколько минут, чтобы написать претензию, а когда вернулся, денег в кошельке уже не было.



— Муж попросил у сотрудников магазина посмотреть запись с камер. Там видно, как к стойке подходит мужчина, берёт сумку, уходит с ней в другой отдел, достаёт деньги и спокойно возвращает её на место. В магазине он был с женой и с ребёнком. Потом они все сели в машину и уехали. Мы написали заявление в полицию. Сейчас поступает очень много информации. Мы всё проверяем, — рассказывает жена Василия Татьяна.



Супруги разместили пост в интернете с просьбой о помощи. К посту они прикрепили два фото — мужчины, который якобы украл деньги, и машины, которая ему принадлежит.



— В полицию действительно поступило заявление о краже. Мы устанавливаем все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В том числе, в полиции устанавливают, причастен ли к преступлению мужчина, изображённый на фото. Как нам стало известно, машина, фотографию которой разместили в соцсетях, не имеет никакого отношения к произошедшему.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что сантехник украл у бабушки из тайника украшений на сумму 130 тысяч рублей.