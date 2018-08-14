Мужчина забрал свёрток, принадлежащий бабушке

Сантехник украл у пенсионерки ювелирных украшений на сумму 130 тысяч рублей.



69-летняя женщина вызвала рабочего из-за проблем с водой. Когда мужчина проверял канализационные трубы, он увидел там свёрток, в котором оказались украшения. Свёрток туда спрятала сама бабушка. Мужчина не устоял перед соблазном и прихватил ценности. Через несколько дней пенсионерка увидела, что свёртка на месте нет, и обратилась в полицию.



— Мужчина задержан. Он дал признательные показания, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, что ярославец задушил друга из-за пяти тысяч рублей.

