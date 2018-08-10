Чиновник и митрополит встретились в епархиальном управлении

Митрополит Пантелеимон встретился в епархии с новым главой Кировского и Ленинского районов Ярославля Георгием Гудымой. Мужчины побеседовали, и владыка решил благословить новоиспечённого чиновника на работу. И представитель духовенства не отказал.



Это первый с 2011 года визит к правящему архиерею главы центрального района Ярославля с просьбой о благословении на труды в начале вступления в должность.



— Кировский район — деловой и культурный центр города, — подметили в епархиальном управлении. — Это один из старейших районов, где сосредоточены основные памятники истории и культуры, более 30 учреждений культуры и искусства. В Кировском районе располагаются сама епархия, Успенский собор, духовная семинария, монастыри, древнейшие храмы города и православная гимназия.



Георгий Гудыма до того, как занял пост главы территориальной администрации, работал директором в муниципальном казённом учреждении «Служба городских кладбищ Ярославля».

