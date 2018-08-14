Тело мужчины обнаружили в квартире спустя несколько дней после убийства

Пять тысяч рублей — такова цена одной человеческой жизни.



Убийство произошло в январе этого года. Обвиняемый мужчина пришёл в гости к другу. Тот позвал его не просто так: стал требовать вернуть долг — пять тысяч рублей. Должник сказал, что денег у него нет, отдавать он ничего не собирается. Хозяину квартиры такое положение вещей не понравилось, и он высказал приятелю всё, что о нём думает. Тогда мужчина ударил хозяина квартиры головой в лицо, а потом задушил. Тело он оставил прямо в квартире. Спустя несколько дней вернулся, но только для того, чтобы проветрить помещение. Запах, однако, всё же распространился по дому. Соседи вызвали полицию.



— Мужчину задержали. На время следствия он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.



Ранее 76.ru рассказал о том, за что глава центральных районов Ярославля избил полицейского.